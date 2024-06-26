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Американский дипломат приехал в Екатеринбург на суд журналиста Гершковича

66.RU: на суд Гершковича в Екатеринбурге прибыл сотрудник посольства США

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Evgenia Novozhenina/Reuters

На суд к американскому журналисту Эвану Гершковичу в Екатеринбург приехал сотрудник американского посольства. Об этом сообщается в Telegram-канале портала 66.RU.

Уточняется, что в комментариях дипломат достаточно сдержан. Он утверждает, что не имеет личной позиции по делу. Говоря о возможности обмена репортера, сотрудник посольства отметил, что подобные решения «принимаются в Вашингтоне».

Утром 26 июня журналиста The Wall Street Journal Гершковича доставили в Свердловский областной суд на первое заседание по делу о шпионаже. Он был задержан 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Мужчине вменили нарушение по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы.

По данным ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которые составляли государственную тайну. 26 марта 2024 года Гершковичу продлили срок содержания под стражей до 30 июня.

17 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия продолжает вести переговоры с США по поводу обмена Гершковича, однако подробности этого диалога должны оставаться в тайне.

Ранее Белый дом призвали «заполнить тюрьмы российскими шпионами».

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