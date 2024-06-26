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На борту самолета Баку — Новосибирск сработал датчик задымления

В новосибирском аэропорту Толмачево задержали иностранца за курение в самолете

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Александр Кряжев/РИА Новости

На борту самолета, следовавшего из Баку в новосибирский аэропорт Толмачево, сработал датчик задымления. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

Отмечается, что в дежурную часть линейного отдела МВД аэропорта поступило сообщение о том, что на борту самолета из Баку пассажир нарушил правила безопасного поведения во время полета. Сотрудники полиции установили, что иностранный гражданин во время перелета курил сигарету в туалетной комнате воздушного судна.

В отношении 34-летнего мужчины составили протокол об административном правонарушении.

7 марта в самолете МоскваХабаровск произошло возгорание. Как выяснилось, во время полета начала тлеть электропроводка, от чего салон начало заволакивать дымом. По данным канала AmurMedia, всему виной оказался экран, вмонтированный в кресле на 32-м ряду.

До этого в Москве члены экипажа и полицейские сняли с рейса участника СВО, который якобы курил в туалете на борту. Мужчина утверждал, что табаком так сильно пахнет от его одежды. Сотрудники авиакомпании не нашли окурка, никто не видел дыма, датчики не сработали, поэтому СК РФ счел претензии необоснованными.

Ранее в Калининграде полиция оштрафовала мужчину за курение в самолете.

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