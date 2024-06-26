Ветеринар рассказал, как не дать кошке сбежать с дачного участка

Закрытие всех отверстий на дачном участке позволит сделать так, чтобы кошка не сбежала за его пределы. Об этом рассказал ветеринар Сергей Середа, передает Pravda.Ru.

По его словам, это решение может казаться простым, однако на практике реализовать его может быть сложно, особенно для людей с ограниченными ресурсами. Еще один вариант — выгуливание кошки на поводке. По словам эксперта, этот способ является самым простым и действенным. При этом выпускать питомцев на свободный выгул ветеринар не рекомендует, потому что в этом случае у владельцев не будет возможности контролировать их передвижения.

«Если вы хотите выгуливать кошку, чтобы она чувствовала запахи, приучите ее к выгулу на поводке», — заключил Середа.

Доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ, кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова до этого рассказала «Газете.Ru», что прежде чем вывозить кошку на дачу, необходимо провести противопаразитарную обработку — то есть обработать ее от глистов и блох.

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