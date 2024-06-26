В Казахстане защита Бишимбаева настаивает на переквалификации его дела

В Казахстане суд рассматривает апелляцию по делу бывшего министра экономики Куандыка Бишимбаева. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

По версии стороны защиты, судья во время рассмотрения дела допустила около 20 процессуальных нарушений. Адвокаты полагают, что у большинства присяжных были предубеждения, из-за которых они не стали на сторону Бишимбаева. Так, например, один из присяжных из Кокшетау, поэтому мог быть знаком с семьей погибшей возлюбленной Бишимбаева Султанат Нукеновой.

Более того, они полагают, что причина смерти самой Нукеновой не установлена. Защита просит переквалифицировать дело на статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В мае Бишимбаева осудили на 24 года за убийство супруги с особой жестокостью. По версии следствия, экс-министр истязал погибшую более десяти часов. При этом он пытался создать себе алиби.

К делу также причастен родственник Бишимбаева, Бахытжан Байжанов, которого обвинили в укрывательстве тяжкого преступления и приговорили к четырем годам заключения.

Ранее суд в Оренбурге отказался амнистировать участника СВО после нового убийства.