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В Госдуму внесли законопроект о развитии институтов общественного контроля

Депутат Занко: система общественного контроля должна соответствовать реалиям

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РИА Новости

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о развитии институтов общественного контроля, сообщается на сайте партии. Он предполагает запрет иноагентам и лицам с иностранным гражданством быть членами Общественной палаты и региональных общественных палат, общественных советов при федеральных органах власти.

Как подчеркнула зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, сектор НКО немаловажен в принятии государственных решений. По ее словам, при федеральных органах власти было организовано 58 общественных советов. В них принимают участие более 1600 представителей НКО.

«Важно, чтобы система общественного контроля соответствовала современным реалиям. На это и нацелен наш законопроект, который мы разработали совместно с Общественной палатой России», — сказала она.

При этом Занко объяснила, что законопроект ограничит возможности людей, которые, прикрываясь добрыми общественными инициативами, получают финансирование от иностранных структур и работают против интересов России.

Кроме того, с принятием законопроекта вырастет число членов Общественной палаты РФ до 178 человек. Так, увеличатся президентская квота кандидатов и квота представителей от НКО по конкурсу.

Депутат уточнила, что Общественная палата сможет утвердить типовой Кодекс этики члена Общественного совета при федеральных органах исполнительной власти.

«Члены общественных советов обеспечивают общественный контроль за деятельностью федеральных органов власти. Важно, чтобы каждый член совета соблюдал определенные правила: от элементарно постоянного посещения заседаний до уведомления об отсутствии конфликта интересов и невозможности отъезда на продолжительное время в страны, которые признаны «недружественными», — сказала Занко.

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