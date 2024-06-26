В Крыму местный житель привлекал знакомых к терактам

Житель Севастополя привлекал знакомых к террористическим действиям на полуострове. Об этом сообщил Telegram-канал «Крым 24» со ссылкой на УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю.

Отмечается, что 26-летний мужчина увидел в одном из Тelegram-каналов видео проукраинского подпольного движения с призывами к вступлению в него для деятельности, направленной против безопасности России.

После этого мужчина пересылал это видео своим знакомым из числа жителей Бахчисарая и в ходе личных встреч склонял их к совершению терактов — поджогов административных зданий города, рассказали в ведомстве.

Ему грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом либо пожизненное лишение свободы.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

После этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в Крыму нет и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и других фиктивных признаков «мирной жизни. Он назвал полуостров «большим военным лагерем и складом с сотнями прямых военных целей».

Ранее россиянину вынесли приговор за призывы к терактам.