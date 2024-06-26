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В МВД нашли родственников ребенка, оставленного в поселке на Кубани в мае

Полиция нашла бабушку мальчика, которого оставили в поселке на Кубани

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Наталья Майорова/VK

Правоохранителям удалось разыскать родственницу пятилетнего мальчика, которого нашли более месяца назад. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Специалисты ведомства установили предполагаемых родственников некоторое время назад, но на проверку данных понадобилось время.

Во время беседы с сотрудниками МВД бабушка ребенка узнала его. Выяснилось, что она живет в другом регионе России.

«В ближайшее время во взаимодействии с органами опеки будет подготовлена вся необходимая документация для возвращения ребенка родственникам», — поделились в ведомстве.

На данный момент специалисты продолжают проверку.

Мальчика обнаружил на местной остановке один из жителей поселка Кирилловка под Новороссийском. У ребенка при себе была конфета и игрушка, он почти не разговаривал и бродил по улице один. Потерявшегося отправили в социально-реабилитационный центр.

Ранее в Калининграде трехлетний мальчик сбежал из детского сада и бродил по городу.

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