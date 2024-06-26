В сгоревшем здании во Фрязине больше нет людей

В результате пожара в офисном здании во Фрязине больше нет людей, от огня погибли шесть человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

«Людей, числящихся пропавшими без вести, также нет», — добавил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что причиной мощного пожара в подмосковном Фрязино стал дуговой пробой в электросети.

Утром 26 июня РИА Новости сообщило, что пожар начался в цеху по производству световых изделий.

Трагедия в здании бывшего НИИ «Платан» во Фрязино произошла 24 июня. Во время пожара в здании произошел взрыв. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Спасатели присвоили возгоранию третий ранг сложности. Позднее сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар. Утверждалось, что владелица сгоревшего в подмосковном Фрязино здания бывшего НИИ Татьяна Белоусова является банкротом и должна 3 млн рублей за ЖКХ и связь. Также сообщалось, что противопожарная система, установленная в административном здании, была устаревшей и работала частично.

Ранее сообщалось, что в сгоревшем здании НИИ во Фрязино за полгода до пожара был потоп.