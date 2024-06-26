Более 230 человек выписаны из больниц после лечения ботулизма

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что из больниц после лечения ботулизма выписаны 232 человека. Его слова передает РИА Новости.

Из больниц в связи с улучшением состояния выписаны 232 человека, в том числе трое детей, уточнил Кузнецов.

До этого помощник министра сообщил, что в стационарах остаются 148 взрослых пациентов с диагнозом ботулизм, 44 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Он также отметил, что в медицинских организациях имеется достаточное количество противоботулинической сыворотки и других медикаментов для оказания необходимой медицинской помощи.

24 июня стало известно, что в географию распространения ботулизма в России добавились Тамбовская, Ярославская и Костромская области. Там в больницы попали еще четыре человека.

В российской столице с подозрением на ботулизм за помощью к медикам обратились 227 человек. Вспышки заболевания были зафиксированы также в Казани и в Нижнем Новгороде. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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