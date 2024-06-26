Стало известно о беременности пассажирки BMW, спикировавшего с парковки в ТЦ Краснодара

Жительница Краснодара, которая находилась в спикировавшем с третьего этажа парковки автомобиле, была беременной. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, следователи установили личности всех, кто находился в салоне машины. Помимо 37-летнего водителя, травмы получил десятилетний мальчик и его 37-летняя мать. Выяснилось, что последняя находилась на четвертом месяце беременности.

Инцидент произошел 25 июня, в ТЦ «Галерея». Автомобиль марки BMW с мужчиной, женщиной и ребенком внутри вылетел с парковки на третьем этаже. Прибывшие на место медики спасти их не смогли. По словам знакомого водителя, мужчина мог не успеть сориентироваться после резкого подъема.

До этого СМИ сообщали о том, что водитель мог поменять имя. Исходя из документации, которая оказалась в распоряжении журналистов, ранее у мужчины было имя Роман Бутенко. У него был свой центр, который помогал людям, пристрастившимся к наркотикам или алкоголю, избавиться от зависимости.

Ранее в Севастополе беременная женщина оказалась на пляже во время атаки украинских войск.