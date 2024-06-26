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Врачи предупредили об опасности насекомых, появившихся на ледниках Кавказа

Паразитолог Бартули: новые насекомые с ледников Кавказа могут переносить вирусы

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Depositphotos

На оттаявших участках ледников Центрального Кавказа ученые нашли более 30 новых видов беспозвоночных и насекомых. Они потенциально опасны для человечества, так как могут быть источниками заболеваний, заявил врач-терапевт и паразитолог Эдуард Бартули в беседе с Общественной Службой Новостей.

Даже обычные клещи переносят энцефалит, напомнил врач, добавив, что в случае с дикими комарами распространение болезней также не исключено.

«Они могут быть совершенно новыми, еще неизвестными миру, как до недавнего времени covid-19, — пояснил специалист. — Я думаю, будут новые заболевания, против которых придется придумывать лекарства».

Он также добавил, что новые виды насекомых вряд ли появились недавно — по его мнению, они существовали давно, просто люди о них не знали.

Напомним, ученые предупреждают об опасности высвобождения древних вирусов из ледников. По их исследованиям, 1% моделей высвобождения всего одного дремлющего патогена может нанести серьезный ущерб окружающей среде и привести к массовой гибели организмов по всему миру.

Ранее ученые нашли мутации в супербактериях с МКС.

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