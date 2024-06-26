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Участника СВО подозревают в избиении петербурженки, женщина в тяжелом состоянии

В Петербурге после жестокого избиения женщины ищут участника СВО

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Haggardous50000/Shutterstock

В Петербурге участника СВО подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью 33-летней женщины. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Приморском районе. По словам сестры пострадавшей, петербурженка познакомилась с мужчиной из Омска пару месяцев назад. Россиянин попал в госпиталь во время СВО и вскоре планировал вернуться в свой город.

«Он запер свою подругу у себя в квартире на Плесецкой, где избил и порезал», — сообщается в публикации.

Причины такого агрессивного поведения неизвестны.

В результате россиянка попала в больницу с травмами головы, груди. У нее также диагностировали переломы носа, порезы на разных частях туловища. Женщину положили в реанимацию. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Известно, что в своих социальных сетях мужчина писал о возвращении из зоны СВО. Он публиковал информацию о своих ранениях и осколке, который из него извлекли медики.

На данный момент мужчину ищут.

Ранее гражданина Киргизии посадили в тюрьму за участие в СВО на стороне России.

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