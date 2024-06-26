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МЧС сообщает об обстреле Белгородской области

МЧС: ведется обстрел Краснояружского района Белгородской области

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Села Репяховка и Колотиловка Краснояружского района Белгородской области находятся под обстрелом. Об этом сообщает МЧС региона в своем Telegram-канале.

«Внимание! Ведется обстрел Краснояружский район, с. Репяховка», — говорится в публикации.

Через примерно 10 минут ведомство сообщило об обстреле Колотиловки.

Местных жителей призвали спуститься в подвал (укрытие).

Час назад корреспондент ТАСС сообщал о звуках взрывов в Белгороде.

25 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один человек пострадал при ударе беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекинском городском округе. У мужчины было диагностировано сотрясение головного мозга, осколочные ранения лица и ноги. Его госпитализировали.

В ночь на 25 июня Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. В результате атаки местный житель получил осколочное ранение плеча и кисти. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Ранее в Белгородской области села остались без света из-за обстрелов ВСУ.

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