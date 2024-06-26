Следователи задержали подозреваемых в деле о пожаре во Фрязине

В Подмосковье задержали замгендиректора компании «Исприн» и представителя собственника здания. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, с 2021 года здание было в ведении «Исприна», которое привлекли для помощи в сохранности имущества при проведении банкротства собственника-должника. Следователи установили, что заместитель гендиректора фирмы вместе с представителем собственника здания давали в аренду помещения.

Подельники получали от арендаторов деньги за коммунальные услуги, в том числе за электричество. При этом работники не следили за техническим состоянием электропроводки и допускали нарушения требований пожарной безопасности помещения.

В итоге, предположительно, именно из-за неисправности электрической проводки 24 июня на пятом этаже здания произошло возгорание, после чего огонь распространился на большую площадь внутри помещений.

До этого в экстренных службах рассказали, что противопожарная система, установленная в сгоревшем в подмосковном городе Фрязино административном здании, была устаревшей и работала частично.

Ранее бывший арендатор помещения в сгоревшем во Фрязине здании рассказал, что полгода назад на объекте случился потоп.