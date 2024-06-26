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ТАСС сообщает о взрывах в Белгороде

ТАСС: в Белгороде раздаются звуки взрывов

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Zamir Usmanov/Global Look Press

В Белгороде объявили ракетную опасность, слышны звуки взрывов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

25 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек пострадал при ударе беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекинском городском округе. У мужчины было диагностировано сотрясение головного мозга, осколочные ранения лица и ноги. Он был госпитализирован.

До этого сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе утром 25 июня была объявлена ракетная опасность. Глава региона призвал граждан спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

В ночь на 25 июня Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. В результате атаки местный житель получил осколочное ранение плеча и кисти. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Ранее в Белгородской области села остались без света из-за обстрелов ВСУ.

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