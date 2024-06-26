Экс-сотрудник ЦРУ заявил, что сделка Ассанжа призвана защитить источники от раскрытия

Сделка о признании вины основателем сайта WikiLeaks Джулианом Ассанжем была осуществлена для того, чтобы не раскрывать источники информации.

Об этом в интервью австралийскому телеканалу ABC заявил экс-глава аппарата ЦРУ Ларри Пфайффер.

По его мнению, сделка Ассанжа с министерством юстиции США, скорее всего, была призвана защитить источники информации от раскрытия в суде. Бывший руководитель аппарата ЦРУ объяснил задержку с вынесением приговора основателю WikiLeaks «дипломатическими раздражителями» в Австралии и Великобритании. Он отметил, что демократия, порой, имеет грязное содержание.

Пфайффер подчеркнул, что очень удивился бы президентскому помилованию Ассанжа.

До этого сообщалось, что самолет, на борту которого находится основатель WikiLeaks, вылетел в Австралию.

Незадолго до этого основатель WikiLeaks покинул здание суда Федерального окружного суда США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов). Судья Рамона Манглона признала Ассанжа виновным в преступном сговоре с целью получения и распространения секретной информации. По решению суда, он получил приговор, соответствующий уже отбытому сроку заключения в британской тюрьме.

Ранее сообщалось, что Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить информацию.