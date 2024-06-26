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США отозвали запрос об экстрадиции Ассанжа

Адвокаты США в Британии отозвали запрос об экстрадиции Ассанжа

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Kim Hong-ji/Reuters

Адвокаты США в Великобритании отозвали запрос об экстрадиции основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает газета Guardian.

До этого Федеральный окружной суд США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) признал Ассанжа виновным в преступном сговоре с целью получения и распространения секретной информации. По решению суда, он получил приговор, соответствующий уже отбытому сроку заключения в британской тюрьме.

С 2019 года основатель WikiLeaks находился под стражей в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании после высылки его из посольства Эквадора в Лондоне. В течение более пяти лет Вашингтон стремился к его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимала усилия, чтобы этого не допустить.

В США ему были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с одним из крупнейших случаев утечки секретной информации в истории Соединенных Штатов.

Ранее кандидат в президенты США сделал неожиданное заявление об освобождении Ассанжа.

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