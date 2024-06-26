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Американские власти запретили Ассанжу без разрешения возвращаться в США

Ассанж без разрешения американских властей не сможет вернуться в США

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Kim Hong-ji/Reuters

Власти США запретили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу без специального разрешения возвращаться в страну. Об этом, ссылаясь на распространенное заявление министерства юстиции США, сообщает ТАСС.

В документе подчеркивается, что после вынесения приговора Ассанж отправится из США на родину, в Австралию. В соответствии с заключенной Ассанжем сделкой о признании вины ему запрещено без разрешения властей возвращаться в США.

До этого сообщалось, что основатель WikiLeaks Ассанж официально вышел на свободу и покинул здание Федерального окружного суда США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов).

Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Барри Поллак заявил, что работа организации будет продолжена.

При этом брат Ассанжа Гэбриэл Шиптон сказал, что тот пока не планирует возобновлять свою профессиональную деятельность. Родственник раскрыл в беседе с журналистами, что Ассанж хочет уделить больше времени семье и восстановлению своего здоровья.

Ранее Джулиан Ассанж признал себя виновным.

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