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Главу «Уральских заводов» подозревают в афере на 50 млн рублей

РИА: главу «Уральских заводов» подозревают в мошенничестве на 50 млн рублей

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Генеральный директор «Уральских заводов» Василий Мусин подозревается в мошенничестве на 50 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, по предварительным данным, Мусин своими действиями причинил государству ущерб на данную сумму.

До этого сообщалось, что Мусин в рамках государственного контракта поставил зарубежные радиостанции вместо российских.

24 июня Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу главу «Уральских заводов» за мошенничество при выполнении гособоронзаказа.

Мусин арестован до 17 августа 2024 года. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве (статья 159 часть 4 УК РФ). Следствие полагает, что он, будучи генеральным директором акционерного общества «Уральские заводы», обманом похитил выделенные МВД России деньги, предназначенные для выполнения государственного оборонного заказа.

Ранее по делу о получении особо крупной взятки был арестован начальник главного управления связи ВС РФ.

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