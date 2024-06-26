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Пассажиров эвакуировали из аэропорта Благовещенска

Из аэропорта Благовещенска эвакуировали пассажиров после сообщения о минировании

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Telegram-канал «Благовещенск №1»

Из аэропорта Благовещенска эвакуировали всех пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash и публикует кадры с места событий.

Десятки людей с чемоданами вывели на улицу, пишут авторы канала. Многие пассажиры решили, что идут учения.

Но как сообщается, в полицию поступило сообщение о минировании. К зданию уже приехали спасатели и полиция.

После сообщения перестали регистрировать пассажиров на рейсы в Москву, Владивосток и Новосибирск.

Через некоторое время Telegram-канал сообщил, что пассажирам разрешили вернуться в здание. Аэропорт заработал в штатном режиме после проведенной проверки.

Несколько дней назад эвакуировали аэропорт Астрахани из-за сообщения о минировании.

21 июня в Москве происходила эвакуация торгового центра «Охотный ряд» у Красной площади.

Также аэропорт в Бишкеке эвакуировали из-за угрозы взрыва. В аэропорту Манас прошла эвакуация пассажиров из-за сообщения о минировании.

Ранее Польшу предупредили о последствиях минирования границы с Россией.

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