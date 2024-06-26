МВД показало мужчину, задержанного за шутку про перестрелку в Махачкале

В Махачкале вечером провели полицейскую операцию из-за неудачной шутки одного из местных жителей о возможной перестрелке. Мужчину задержали и отвезли в отдел, говорится на сайте МВД Дагестана.

На опубликованном полицией видео он объяснил, что его шутку девушки неправильно поняли. Согласно показаниям 17-летней девушки, он сказал им о возможной перестрелке, когда рядом вышли мужчины из внедорожника.

После звонка от девушек, сообщивших о предстоящей перестрелке на Университетской площади, на место выехали семь нарядов полиции. Власти Махачкалы попросили жителей не выходить на улицу.

В МВД подчеркнули, что подобные шутки в связи с недавними событиями в Дагестане являются неуместными.

Вечером 25 июня в соцсетях начали появляться сообщения о стрельбе в Махачкале.

В администрации города уточнили, что проводятся мероприятия на улицах Магомеда Гаджиева и Коркмасова.

Позднее МВД сообщило, что проверяли сообщение о вооруженном мужчине, но нарушений общественного порядка не обнаружено. Полиция сняла оцепление в центре Махачкалы.

Ранее в Дагестане арестовали чиновника, чьи дети участвовали в теракте.