Суд вынес приговор по делу о крупном мошенничестве при реставрации Московского Кремля

В столице завершился суд по делу о крупном мошенничестве при реставрации объектов Московского Кремля. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Обвиняемому гендиректору ООО «Петербургский Ренессанс» Ивану Орынчуку назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с выплатой управлению капстроительства ФСО долга в размере 88 млн рублей.

Как сообщает издание, процесс начался в Тверском суде Москвы в марте 2024 года. Перед приговором по делу состоялось лишь несколько заседаний, что стало возможным благодаря заключенному Орынчуком досудебному соглашению с прокуратурой, где он полностью признал свою вину.

Кроме того, он уличил в коррупции бывшего сотрудника ФСО РФ подполковника Алексея Голохвостова, который за взятку в размере 700 тысяч рублей подписал не соответствующие действительности акты приемки работ. В результате по приговору суда (дело рассматривалось отдельно) его лишили звания и отправили отбывать наказание в колонию строгого режима на 11 лет.

Первый контракт на производство работ в Кремле был заключен компанией подсудимого в апреле 2017 года: «Ренессанс» обязался произвести реставрацию Царской, Набатной, Беклемишевской и Сенатской башен, а также объектов в Александровском саду. Вначале все шло хорошо, но в 2018 году у компании возникли финансовые трудности, и Орынчук решил заключить с ФСО новый контракт, чтобы за счет него найти средства на продолжение работ. В итоге полученный аванс в размере 89 млн рублей был израсходован на выплату зарплат, приобретение строительных и отделочных материалов и уплату налогов. А на выполнение второго контракта по реставрации других башен Кремля денег уже не хватило.

Обжаловать приговор Орынчук не намерен. С учетом времени, проведенного в СИЗО, ему осталось отбыть 1 год и 9 месяцев заключения.

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