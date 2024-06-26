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Брат Ассанжа заявил, что Австралия выступила ключевым переговорщиком по сделке с США

Брат Ассанжа: Австралия сыграла ключевую роль в достижении сделки с минюстом США

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Hannah McKay/REUTERS

Австралийское правительство сыграло ключевую роль в переговорах по заключении сделки между министерством юстиции США и основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Об этом в интервью американскому телеканалу CNN заявил брат Ассанжа Габриэл Шиптон.

По его словам, переговоры стали кульминацией годичной кампании, которая началась как народная, а затем переросла в политическую. Правительство Австралии выступило ключевым переговорщиком по заключению сделки, в урегулировании моментов, требовавшихся для освобождения Ассанжа из тюрьмы.

Таким образом, заключил Шиптон, политическая воля народа Австралии привела к достижению дипломатического решения между Канберрой и Вашингтоном.

До этого сообщалось, что самолет, на борту которого находится Ассанж, приземлился на острове Сайпан на Северных Марианских островах.

Ранее в минюсте США отказались комментировать сделку с Ассанжем.

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