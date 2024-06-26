Размер госпошлины за расторжение брака вырастет в восемь раз

Размер госпошлины за расторжение брака и смену имени, вероятно, существенно вырастет в 2025 году. Об этом сообщает РБК.

С такими предложениями выступило министерство финансов России. Они сформулированы в проекте поправок к масштабному налоговому законопроекту, 20 июня принятому Госдумой в первом чтении.

В частности, за расторжение брака пошлину планируется поднять с 650 до 5000 рублей, то есть почти в восемь раз.

За государственную регистрацию перемены имени с выдачей соответствующего свидетельства пошлина вырастет втрое, с 1600 до 5000 рублей.

Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года.

25 июня стало известно, когда примут закон об индексации пенсий работающим россиянам.

О том, какие изменения ждут налоговую систему России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в РФ приняли законопроект о повышении налога на прибыль организаций с 20 до 25%.