Полиция сняла оцепление в центре Махачкалы

Полиция сняла оцепление, выставленное в центре Махачкалы на Университетской площади. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство ссылается на находящегося на месте событий собственного корреспондента. Кроме того, информацию подтвердили в МВД Дагестана.

Вечером 25 июня Telegram-канал Shot сообщил, что в Махачкале введен план «Перехват», полиция разыскивает двух вооруженных людей, открывших огонь по сотруднику патрульно-постовой службы.

В МВД Дагестана информацию о введении плана «Перехват» опровергли.

Мэрия Махачкалы, в свою очередь, сообщила, что правоохранительные органы проводят мероприятия в районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова и призвала жителей временно покинуть эту часть города и не совершать туда поездки.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В республике объявлен трехдневный траур. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мэрия Дербента сообщила о ложной информации о захвате заложников.