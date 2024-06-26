Мэрия Дербента сообщила о ложной информации о захвате заложников

Информация о захвате заложников в дагестанском Дербенте оказалась ложной. Об этом заявили в мэрии города, сообщает ТАСС.

Отмечается, что 25 июня в правоохранительные органы поступило ложное сообщение о захвате заложников.

«Полиция отработала все необходимые мероприятия и убедилась, что безопасности людей ничего не угрожает», — пояснили в мэрии.

Незадолго до того стало известно, что план «Перехват» ввели в Махачкале. Полиция разыскивает двух вооруженных людей, открывших огонь по сотруднику патрульно-постовой службы.

23 июня в дагестанском Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Полицейские ликвидировали пятерых нападавших.

Ранее сообщалось, что в Дагестане проходят рейды по выявлению лиц, связанных с боевиками.