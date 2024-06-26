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Пожарные потушили повторное возгорание в здании НИИ во Фрязино

Повторный пожар в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязино потушили

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Пожарные ликвидировали вновь возникшее возгорание в бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Об этом со ссылкой на источник в в экстренных службах сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, пожар в здании полностью потушен.

До этого сообщалось, что повторное возгорание в бывшем здании НИИ «Платан» произошло из-за того, что пожарные не смогли пролить воду на восьмом и девятом этажах.

Вечером 25 июня в здании НИИ во Фрязино снова разгорелся пожар.

Изначально пожар в здании бывшего НИИ «Платан» во Фрязино произошел 24 июня. Во время пожара в здании произошел взрыв. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Отмечается, что спасатели присвоили возгоранию третий ранг сложности. Позже сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар.

Ранее сообщалось, что владелица сгоревшего во Фрязино здания признана банкротом.

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