Россиянам объяснили, почему финансовая стратегия нужна каждому

Финансовая стратегия помогает вам четко понимать, сколько денег у вас есть, на что вы их тратите и сколько можете откладывать. Это позволяет избежать непредвиденных трат и накапливать сбережения на будущее — например, на отпуск, крупные покупки или на старость. Об этом «Газете.Ru» рассказала Юлия Кузнецова, инвестиционный советник, основатель университета Инвестиций.

По словам эксперта, многие люди берут кредиты или займы, и здесь финансовая стратегия учит, как грамотно управлять долгами, чтобы не попасть в долговую яму и не переплачивать проценты.

«Также наша жизнь полна неожиданностей — болезни, потеря работы, форс-мажоры. И если учесть финансовую стратегию, можно создать «подушку безопасности» из сбережений, чтобы пережить трудные времена без ущерба для благосостояния. Я рекомендую формировать подушку, равную шестимесячным расходам, и размещать средства на банковском вкладе с регулярным пополнением процентов. Это защищает ваши сбережения от инфляции и обеспечивает стабильность», — объяснила она.

Помимо прочего, финансовая стратегия позволяет ставить четкие финансовые цели — будь то покупка квартиры, машины или поездка мечты — и планомерно их достигать. Это дает уверенность в завтрашнем дне.

Специалист подчеркнула, что создать личную финансовую стратегию не так сложно, как может показаться.

«Проанализируйте доходы и расходы. Вы поймете, куда уходят ваши деньги. Можно начать с простого учета всех доходов и расходов. Тогда вы сможете выявить, где можно сэкономить или, наоборот, где следует увеличить расходы. Также определите финансовые цели, чего вы хотите достичь. Это могут быть краткосрочные цели (например, накопление на отпуск) или долгосрочные (например, покупка жилья или создание пенсионного фонда)», — сказала Кузнецова.

Помимо этого, создайте и разработайте план по достижению этих целей с учетом ваших возможностей. Включите в него этапы накопления, инвестирования и управления долгами.

«Регулярно пересматривайте и корректируйте свою стратегию по мере изменения жизненных обстоятельств и финансовых возможностей, потому что финансовая стратегия должна быть гибкой. Помните, что финансовая стратегия — это не роскошь, а необходимость для каждого, кто хочет жить спокойно и уверенно смотреть в будущее. Сделайте первый шаг к своей финансовой независимости уже сегодня. Сформируйте свой план, создайте финансовую подушку и начните инвестировать в свои мечты и цели», — резюмировала она.

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