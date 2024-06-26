Россиянам рассказали о «красных флагах» в работе нутрициолога

Не всегда самостоятельно придерживаться принципов полноценного питания легко, поскольку нет единственно верного способа, который бы учитывал все индивидуальные особенности. Поэтому все чаще люди для получения рекомендаций по питанию, улучшению общего состояния и изменению образа жизни обращаются к специалисту — нутрициологу. О том, как не нарваться на непрофессионала и на какие «красные флаги» стоит обратить внимание, «Газете.Ru» рассказала Антонина Цвинария, семейный нутрициолог, бренд-директор Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН).

«Нутрициолог помогает с налаживанием питания, модификацией образа жизни, мотивацией, восполнением энергии и полезными привычками. Но в ряде случаев, если у вас присутствуют проблемы с самочувствием или хронические заболевания, то нутрициолог направит вас к врачу на диагностику. Далее, если доктор посчитает необходимым, он назначит лечение и будет работать в паре с нутрициологом, проводя стратегию оздоровления и доверяя консультанту по питанию ежедневное сопровождение клиента», — объяснила она.

По словам эксперта, с помощью специалиста по питанию можно разобраться в воздействии питательных веществ на организм, а также узнать, какие мотивы руководят вами в выборе пищи. Но, как и в любой профессии, не все специалисты действительно обладают достаточным багажом знаний и навыков, благодаря которым вы сможете получить безопасный и успешный результат.

Эксперт назвала несколько критериев, как не ошибиться с выбором нутрициолога-консультанта.

«Обращайте внимание на его образование. Грамотный специалист должен иметь длительное фундаментальное образование в нутрициологии и постоянно повышать свою квалификацию, проходя дополнительные курсы и семинары. Диплом должен быть выдан организацией, имеющей лицензию на образовательную деятельность. Также уточните, какой подход применяет специалист на практике и каких принципов придерживается в работе. Нутрициология, как и любая наука, подразделяется на категории. Поэтому, например, с детьми может работать только детский нутрициолог», — объяснила она.

Помимо этого, важно учитывать, что нутрициолог не назначает вам изнуряющих диет и не заставляет считать калории. Его цель — полноценное и разнообразное питание, согласно вашему состоянию и целям.

«Нутрициолог не должен рекомендовать вам большое количество БАДов. Основной упор будет сделан на работу с питанием и пищеварением, на формирование здоровых привычек, режима сна и управление стрессом. Нутрициолог также не рекомендует лекарственные препараты или инъекции. Это выходит за рамки его компетенций», — добавила специалист.

Также нутрициолог не оспаривает и не отменяет назначений врача и не работает с клиентами, у которых имеются острые или хронические заболевания.

«Без врача нутрициолог может провести анализ дефицитов и дисбалансов в организме, скорректировать рацион питания в соответствии с образом жизни, возрастом, генетическими особенностями и другими параметрами, помочь в составлении индивидуальной программы питания и внедрении здоровых пищевых привычек в вашу рутину», — резюмировала эксперт.

Ранее выяснилось, что нутрициологи надеются на интеграцию в общую систему здравоохранения.