В первом полугодии россияне чаще отдыхали в Калининграде и Шанхае

В этом году россияне реже проводили отпуск внутри страны: на Россию пришлось 72,5% всех отельных заказов, и эта доля по сравнению с аналогичным периодом 2023-го снизилась на 1,5%. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

За границей при этом отдыхали на 3,7% чаще, и доля бронирований в других странах увеличилась до 27,5%.

Путешественники в России чаще всего останавливались в отелях Москвы — доля столицы составила 22,4% от общего числа заказов, при этом за год ее популярность снизилась на 8,5%. Второе место занял Санкт-Петербург, в гостиницах которого в первой половине 2024 года отдыхали 14,0% туристов, что на 11,4% меньше, чем в 2023-м. Замыкает тройку лидеров Адлер с долей 4,0%; здесь в этом году россияне также отдыхали реже, число заказов снизилось на 6,9%.

Кроме того, в списке оказались Казань, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Эсто-Садок, Нижний Новгород и Калининград. По сравнению с первым полугодием 2023-го интерес российских путешественников вырос к отдыху в отелях Калининграда и Краснодара — на 16,0% и 15,7% соответственно; также на 8,8% чаще бронировали жилье в Нижнем Новгороде. А вот в Эсто-Садке отдыхали на 19,0% реже.

Самым популярным зарубежным городом первого полугодия стал Стамбул: там оформлено 9,0% от общего числа отельных заказов; однако в турецком городе отдыхали на 9,1% реже, чем в прошлом году. На втором месте оказался Дубай (4,9%); за год спрос на гостиницы там снизился на 10,9%. Третью строчку рейтинга занял Минск с долей 4,0%. Столица Белоруссии в этом году привлекла на 2,5% больше россиян.

Кроме того, в топ-10 вошли Ереван, Париж, Тбилиси, Бангкок, Рим, Шанхай и Милан. Самый заметный рост спроса показал Шанхай: гостиницы в этом городе Китая бронировали в 1,5 раза чаще. Также увеличился интерес российских туристов к отдыху в Тбилиси (+46,6%), Париже (+13,6%) и Милане (+6,6%). Заметно меньше путешественников ездили в Ереван (доля отельных заказов в городе упала на 27,0%) и Бангкок (-18,5%).

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