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Чаевые в ресторанах оставляют 3 из 4 россиян

Россияне чаще всего оставляют чаевые в ресторанах и кафе

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Shutterstock

Россияне стали больше оставлять на чай в ресторанах и парикмахерских, а меньше — в гостиницах. Это показал опрос Superjob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего на чай оставляют в ресторанах и кафе: 74% опрошенных (1 из 3 россиян так поступает всегда, а еще 42% — иногда). 6 из 10 дают чаевые таксистам. 44% — курьерам. 36% — парикмахерам. Каждый третий — автозаправщикам и персоналу гостиниц.

Самые щедрые чаевые россияне оставляют в отелях: в среднем — 400 рублей, впрочем, по сравнению с прошлым годом сумма уменьшилась (в июле 2023-го было 450 рублей). Размер чаевых сотрудникам кафе и ресторанов, напротив, вырос: 300 рублей сегодня против 280 рублей год назад. Россияне стали больше оставлять сверх чека и в парикмахерских: сейчас в среднем 240 рублей, в 2023 году было 215 рублей.

Средние чаевые таксистам чуть снизились: с 130 рублей в прошлом году до 120 сегодня. Автозаправщикам и автомойщикам по-прежнему оставляют около 100 рублей на чай.

Ранее выяснилось, что более половины россиян оставят о заведении хороший отзыв, если им понравится музыка.

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