Участники акции «Сад памяти» заложили аллею к 70-летию первой в мире АЭС

Участники акции «Сад памяти» заложили аллею создателям мирного атома в Обнинске, сообщила пресс-служба акции.

Торжественную высадку приурочили к празднованию 70-летия запуска первой в мире атомной электростанции – Обнинской АЭС. Аллею заложили при участии ключевого партнера акции – Госкорпорации «Росатом».

Памятную аллею разбили у мемориального комплекса «Вечный огонь». Участие в высадке приняли глава городского самоуправления Обнинска Геннадий Артемьев и руководитель администрации города Татьяна Леонова, студенты Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ и «Волонтеры Победы».

В честь выдающихся физиков Игоря Курчатова, Петра Капицы, Ефима Славского, Александра Лейпунского, Игоря Бондаренко и других участники высадили памятные липы.

У истоков создания Обнинской АЭС стоял академик Курчатов и команда ученых Курчатовского института. Она была запущена в промышленную эксплуатацию 26 июня 1954 года.

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