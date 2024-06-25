В Махачкале ввели план «Перехват» после стрельбы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, правоохранители разыскивают двух вооруженных людей, открывших огонь по сотруднику патрульно-постовой службы.

Незадолго до этого сообщалось, что в центре Махачкалы на улице Коркмасова произошла стрельба.

Местные Telegram-каналы писали, что в городе в районе Университетской площади вооруженные автоматами сотрудники полиции окружили территорию и проводят, предположительно, операцию по задержанию преступников.

23 июня в дагестанском Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Полицейские ликвидировали пятерых нападавших.

Ранее Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост после трагедии в Дагестане.