Администрация Махачкалы призвала жителей покинуть территорию, где произошла стрельба

Власти Махачкалы обратились с призывом к горожанам покинуть территорию, на которой произошла стрельба. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации города.

Правоохранительные органы, говорится в обращении, проводят мероприятия в районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова. В связи с этим населению следует покинуть данную территорию. Также не следует совершать поездки в эту часть города.

Администрация города призвала жителей быть аккуратнее и бдительнее.

До этого сообщалось, что в Махачкале ввели план «Перехват» после того, как двое вооруженных людей открыли в центре города огонь по сотруднику патрульно-постовой службы полиции.

В районе Университетской площади вооруженные автоматами сотрудники полиции окружили территорию и проводят, предположительно, операцию по задержанию преступников.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В республике объявлен трехдневный траур.

Ранее глава Дагестана Меликов сравнил теракты в республике с атакой на «Крокус».