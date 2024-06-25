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В центре Махачкалы снова произошла стрельба

Baza: в центре Махачкалы произошла перестрелка

В центре Махачкалы на улице Коркмасова произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На кадрах очевидцев видны вооруженные силовики, которые требуют от прохожих разойтись или уйти в укрытие. Раздаются звуки выстрелов. Сообщается, что центральные дороги города перекрыты. Жителей просят не выходить из домов.

Местные Telegram-каналы сообщают, что в городе в районе Университетской площади вооруженные автоматами сотрудники полиции окружили территорию и проводят, предположительно, операцию по задержанию преступников.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В республике объявлен трехдневный траур.

Ранее глава Дагестана Меликов сравнил теракты в республике с атакой на «Крокус».

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