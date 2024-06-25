Кадыров предупредил чеченцев после теракта в Дагестане

Глава Чечни Рамзан Кадыров после теракта в Дагестане призвал силовиков республики усилить работу по профилактике терроризма и религиозного экстремизма. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он также обратился к чеченцам с предупреждением о необходимости обращать внимание на поведение родственников и друзей, которые потенциально могли попасть под влияние религиозных экстремистов.

«Особый упор необходимо сделать на противодействие радикальной идеологии, исходящей из европейских стран», — написал Кадыров.

По его словам, публикация была сделана сразу после совещания с руководством силовых ведомств республики.

«Надо проявлять особую бдительность по отношению к своим ближайшим родственникам, чтобы уберечь их от пагубного влияния террористической идеологии», — заключил руководитель российского региона.

Вскоре после теракта лидер Чечни назвал нападения в Дагестане попыткой внести разлад между конфессиями.

23 июня в республике произошла серия терактов, в результате боевики расправились над как минимум 20 людьми. Глава Дагестана Меликов сравнил теракты в Дагестане с атакой на «Крокус».

Ранее у храма в Махачкале после теракта организовали мемориал.