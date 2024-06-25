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Пьяный россиянин угрожал детям гранатой во дворе дома

«Фонтанка»: в Петербурге пьяный мужчина размахивал гранатой перед детьми

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Московском районе Петербурга задержан мужчина, который размахивал перед детьми предметом, похожим на гранату. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел во дворе жилого дома по Измайловскому проспекту, очевидцы сообщили в правоохранительные органы, что по улице разгуливает нетрезвый мужчина с предметом, похожим на гранату.

«Он говорил что-то невнятное, начал что-то рассказывать про войну. И тут он достает из левого кармана гранату в пакете», — сообщил один из свидетелей произошедшего.

Пока наряд полиции ехал на вызов, россиянин выбежал на футбольное поле и начал размахивать гранатой перед детьми. Дебошира задержал наряд Росгвардии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что жителя Новосибирска подозревают в нападении на свою бывшую девушку. Инцидент произошел ночью, когда коллега пострадавшей привез ее домой. Около подъезда тем временем их ожидал экс-возлюбленный россиянки, у которого с собой было пневматическое оружие и муляж гранаты. По данным источника, мужчина открыл стрельбу по обоим, после чего стал избивать. В результате пострадавшие серьезных травм не получили. Известно, что причиной произошедшего стала ревность.

Ранее россиянин напал на собутыльника с казачьей саблей.

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