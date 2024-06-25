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Колония для особо опасных преступников закупила игровую приставку

Колония для особо опасных преступников «Белый лебедь» закупила игровую приставку

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Depositphotos

Исправительная колония ИК №2 в Соликамске, известная как «Белый лебедь», закупила игровую приставку. Об этом пишет издание URA.RU.

Как сообщает издание, госконтракт, размещенный исправительной колонией, обнаружили на ресурсе ЕИС Закупки.

По техзаданию приставка должна иметь восьмиядерный процессор AMD Jaguar, оперативную память на 8 Гб, жесткий диск на 500 Гб и графический процессор. Ее стоимость оценили в 41 399 руб.

Для каких целей руководство решило закупить приставку — не уточняется. Товар колонии поставит ООО «БТ-Трейд», говорится в документе.

Под перечисленные характеристики подходит приставка PlayStation 4, впервые вышедшая в 2013 году. Устройство для развлечений имеет похожий процессор и объем жесткого диска. В самом контракте название консоли не указывается.

Согласно госконтракту поставщик должен поставить игровую приставку, а заказчик — принять и оплатить товар на условиях контракта.

До этого Минпромторг приступил к поиску производителя отечественной игровой приставки. Проработать вопрос создания российской консоли президент РФ Владимир Путин поручил в марте 2024 года.

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