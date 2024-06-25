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Магнитогорский таксист присвоил оставленный пассажиром телефон и стал фигурантом дела

В Магнитогорске таксист стал фигурантом дела, присвоив забытый клиентом телефон

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Shutterstock

В Магнитогорске таксист присвоил телефон, который пассажир забыл в салоне, и стал фигурантом дела. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, 19-летний молодой человек заметил, что у него пропал телефон стоимостью 9 тысяч рублей. Он попытался самостоятельно найти гаджет, но ничего не вышло, и тогда юноша обратился за помощью в правоохранительные органы.

Стражи порядка заподозрили в похищении телефона 37-летнего водителя такси, с которым юноша недавно ездил. По версии правоохранительных органов, молодой человек забыл гаджет в салоне автомобиля, а нашедший его таксист присвоил устройство себе. Позже мужчина продал его.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Петербурге таксист отобрал у мужчины телефон и списал около 5 миллионов рублей со счета.

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