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Невыносимая вонь портит жизнь населению города в Тульской области

Жители Новомосковска жалуются на удушье от едких заводских выбросов

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Unsplash

Жители Новомосковска в Тульской области жалуются на удушье от едких заводских выбросов, которые создает завод «Евросинтез». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сообщается, что проблемы жителей города продолжаются не первый год — еще в 2023 году смог от выбросов был настолько плотным, что жители Новомосковска не могли покинуть свои дома. Наиболее сложная ситуация отмечается в Гипсовом и Залесном районах.

По словам чиновников, ключевая проблема состоит в заводе «Евросинтез», который, помимо других заводов, выделяет много токсичных выбросов — этот завод занимается переработкой убойных жиров. После общения чиновников с руководством заводов, на некоторое время выбросы снизились — но потом возвратились. Особенно тяжелая ситуация на выходных, когда не работает местный Роспотребнадзор.

До этого стало известно, что стало с газом, вытекшим из «Северных потоков».

Ранее ученые выяснили, что космический мусор может разрушить озоновый слой Земли.

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