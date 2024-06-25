Невыносимая вонь портит жизнь населению города в Тульской области

Жители Новомосковска в Тульской области жалуются на удушье от едких заводских выбросов, которые создает завод «Евросинтез». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сообщается, что проблемы жителей города продолжаются не первый год — еще в 2023 году смог от выбросов был настолько плотным, что жители Новомосковска не могли покинуть свои дома. Наиболее сложная ситуация отмечается в Гипсовом и Залесном районах.

По словам чиновников, ключевая проблема состоит в заводе «Евросинтез», который, помимо других заводов, выделяет много токсичных выбросов — этот завод занимается переработкой убойных жиров. После общения чиновников с руководством заводов, на некоторое время выбросы снизились — но потом возвратились. Особенно тяжелая ситуация на выходных, когда не работает местный Роспотребнадзор.

До этого стало известно, что стало с газом, вытекшим из «Северных потоков».

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