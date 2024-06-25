Махачкалинец 16 раз ударил жену ножом из-за «аморального поведения»

Верховный суд Дагестана отказался отправить в СИЗО жителя Махачкалы, который нанес своей жене 16 ударов ножом. Об этом сообщается на сайте судов общей юрисдикции.

Известно, что мужчина закрыл жену в комнате и не позволил ей вызвать скорую. В момент нападения в доме находились их дети. В результате произошедшего у пострадавшей были повреждены легкие, печень, желудок, кишечник, руки и ноги. Ее госпитализировали только после того, как скорую вызвала ее мать.

Нападавший скрылся и 12 дней не выходил на связь. Пока он находился в розыске, его родственники пришли к женщине в больницу и, угрожая, заставили написать ее заявление об отсутствии претензий к мужу. Когда она написала заявление, ее муж пришел в полицию с явкой с повинной, чтобы «замять дело». Он не захотел давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции.

Суд отказался отправить подозреваемого в СИЗО и оставил его под домашним арестом, сославшись на то, что следствие не предоставило достаточно доказательств того, что мужчина может скрыться или оказать давление на свидетелей.

25 июня суд в Дагестане арестовал главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи дети принимали участие в теракте на территории республики.

Ранее в Дагестане произошла серия терактов.