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На Петербургском международном юридическом форуме обсудят регулирование дипфейков

На ПМЮФ обсудят правовые аспекты регулирования дипфейков и подделок голоса

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Shutterstock

Вопрос о необходимости регулирования дипфейков на законодательном уровне станет темой обсуждения на Петербургском международном юридическом форуме. Об этом сообщается на сайте форума.

Сессия «Украденная личность. Правовые аспекты регулирования дипфейков и подделок голоса» состоится 28 июня.

Юристы, предприниматели, политики и представители правоохранительных органов обсудят, как обеспечить правовой баланс и объединить усилия в вопросах противодействия недостоверному и сгенерированному контенту, а также, каким образом государство, компании и пользователи могут защитить себя от мошенников.

Модератором дискуссии станет советник генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров.

По данным социологического исследования, проведенного организацией «Диалог Регионы», дипфейки вызывают у 42% россиян негативные чувства.

Ранее ТАСС сообщил, что Верховный суд РФ назвал использование дипфейков на выборах нарушением правил агитации.

По словам председателя судебного состава Судебной коллегии Сергея Кузьмичева, в первоначальный текст постановления пленума Верховного суда «Об отдельных вопросах, возникающих у судов при рассмотрении дел об административных правонарушениях, посягающих на установленный порядок информационного обеспечения выборов и референдумов», добавлено указание об административной ответственности за изготовление или распространение агитационных материалов с использованием дипфейков.

ПМЮФ пройдет в Петербурге с 26 по 28 июня. С 2011 года форум помогает определить направления для совершенствования законодательства и решать проблемы правоприменения.

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