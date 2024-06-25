Мужчина выиграл в казино в Сингапуре $4 млн и получил инфаркт

В Сингапуре мужчина сорвал большой куш в казино и сразу же получил инфаркт. Об этом сообщает Lokmat Times.

По информации издания, инцидент произошел в казино Marina Bay Sands. Постоянный посетитель этого заведения выиграл $4 млн во время игры с высокими ставками, однако после произошедшего он был так ошеломлен, что у него остановилось сердце. На кадрах с места происшествия видно, как мужчина лежит на полу, а возле него на коленях стоит женщина.

Когда мужчина потерял сознание, ему оказывали помощь сотрудники казино и скорой помощи, однако, предварительно, реанимировать его не удалось. Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на портал casino.org, напротив, сообщает, что игрока удалось спасти.

Ранее в России призвали криминализировать рекламу онлайн-казино.