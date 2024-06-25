В Белгородской области ВСУ совершили обстрел села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Попадание одного из снарядов пришлось рядом с социальным учреждением. Пострадал охранник — мужчину с контузией и ушибом правого плечевого сустава бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести», — следует из сообщения.

По его словам, в больнице поврежден фасад, у двух домов посечены заборы, есть повреждения на линиях электропередачи. Также пострадал автомобиль.

До этого сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе утром 25 июня была объявлена ракетная опасность. Чиновник попросил граждан спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности». Спустя 10 минут после объявления ракетной опасности был объявлен «отбой».

Незадолго до этого губернатор сообщил, что в селе Беловское Белгородской области в результате прямого попадания в жилой дом пострадала женщина, спасти ее не удалось.

В ночь на 25 июня Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. В результате атаки местный житель получил осколочное ранение плеча и кисти. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

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