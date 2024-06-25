Украина потребует экстрадиции подозреваемых в покушении на блогера Садыкова

Украинские власти собираются запросить у Казахстана экстрадицию двух мужчин, которых подозревают в нападении на блогера Айдоса Садыкова в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал генпрокуратуры Украины.

«Офис генерального прокурора готовит пакет документов для обращения в компетентные органы Республики Казахстан об экстрадиции двух лиц, подозреваемых в особо тяжком преступлении», — говорится в сообщении.

Далее уточняется, что речь идет именно о гражданах, которые совершили покушение на Садыкова, имеющего на Украине статус беженца. В день, когда произошло преступление, мужчины покинули украинскую территорию, после чего их объявили в международный розыск.

Инцидент с Садыковым произошел 18 июня в Шевченковском районе Киева. Автомобиль оппозиционера получил несколько выстрелов в тот момент, когда он со своей женой находился в салоне. 56-летнего Айдоса Садыкова госпитализировали в тяжелом состоянии, его супруга Наталья не пострадала. Садыкова связала покушение с оппозиционной деятельностью мужа. Киевская прокуратура начала досудебное расследование.

Садыков — автор оппозиционного казахстанского Telegram-канала «Басе» (59 тыс. подписчиков). В течение последних лет он критиковал действующие власти Казахстана, в том числе и нынешнего президента страны Касым-Жомарта Токаева, а также выступал с поддержкой протестов в Казахстане в 2022 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог Данияр Ашимбаев обвинил Киев в попытке втянуть Казахстан в украинский конфликт.