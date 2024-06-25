Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подростки скормили девочке конфету с канцелярской кнопкой

В Забайкальском крае подростки угостили девочку конфетой с кнопкой

close
100%
FotograFFF/Shutterstock

В Забайкальском крае школьница съела самодельную конфету с канцелярской кнопкой внутри и оказалась в больнице. Об этом сообщает Chita.ru.

Инцидент произошел в детском оздоровительном лагере «Чайка», по предварительной информации, к одной из отдыхающих девочек подошли школьницы из старшего отряда. Они предложили ребенку самодельную конфету, в которой оказалась канцелярская кнопка.

Пострадавшую госпитализировали, ее состояние пока не вызывает у врачей опасений, медики ждут, когда инородный предмет выйдет из организма естественным путем. По факту произошедшего проверку проводит региональное МВД, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что в Томске врачи достали из горла годовалого ребенка заколку. Годовалая девочка играла дома, сняла с волос заколку и попыталась ее проглотить, инородный предмет застрял у ребенка в горле. Врачи оториноларингологического отделения провели экстренную ларингоскопическую операцию и удалили инородный предмет из гортани.

Ранее в Башкирии трехлетний мальчик целиком проглотил металлическую цепочку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами