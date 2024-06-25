Подростки скормили девочке конфету с канцелярской кнопкой

В Забайкальском крае школьница съела самодельную конфету с канцелярской кнопкой внутри и оказалась в больнице. Об этом сообщает Chita.ru.

Инцидент произошел в детском оздоровительном лагере «Чайка», по предварительной информации, к одной из отдыхающих девочек подошли школьницы из старшего отряда. Они предложили ребенку самодельную конфету, в которой оказалась канцелярская кнопка.

Пострадавшую госпитализировали, ее состояние пока не вызывает у врачей опасений, медики ждут, когда инородный предмет выйдет из организма естественным путем. По факту произошедшего проверку проводит региональное МВД, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что в Томске врачи достали из горла годовалого ребенка заколку. Годовалая девочка играла дома, сняла с волос заколку и попыталась ее проглотить, инородный предмет застрял у ребенка в горле. Врачи оториноларингологического отделения провели экстренную ларингоскопическую операцию и удалили инородный предмет из гортани.

Ранее в Башкирии трехлетний мальчик целиком проглотил металлическую цепочку.