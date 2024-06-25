Стало известно, куда этапируют осужденную за террор Дарью Трепову

Террористку Дарью Трепову, приговоренную к 27 годам лишения свободы за исполнение теракта, в ходе которого не стало военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин), этапируют в ФКУ КП-14 УФСИН России по Республике Мордовия. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

Днем 25 июня Трепову начали этапировать к месту заключения.

20 июня Трепова извинилась перед вдовой Татарского Валерией на заседании Апелляционного военного суда.

Военного корреспондента Владлена Татарского не стало 2 апреля 2023 года. Во время встречи с блогером в петербургском кафе Трепова вручила Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство, которое чуть позже сдетонировало. Были ранены 52 участника мероприятия. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом статуэтки.

25 января Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. руб. Обвинение запрашивало для Треповой 28 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб.

Ранее прокурор потребовал ужесточить наказание Треповой.