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Табун лошадей спасли из горящей конюшни в Мытищах

В Подмосковье спасатели вывели 48 лошадей из горящей конюшни

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Телеграм-канал ГКУ МО «Мособлпожспас»

В Подмосковье загорелась конюшня на территории конно-спортивного клуба, спасателям удалось вывести из огня четыре десятка лошадей. Об этом сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас» в Telegram-канале.

Возгорание в конно-спортивном клубе произошло в ночь на 25 июня, очевидцы обратились в экстренные службы и сообщили о пожаре в конюшне. Спасателям, прибывшим на вызов, удалось вывести из горящей постройки 48 лошадей.

Возгорание удалось локализовать и потушить, в тушении было задействовано 38 человек и 10 единиц техники, пострадавших нет.

До этого сообщалось, что сотрудники МЧС спасли трех грызунов во время пожара в частном доме на Кубани. Специалисты прибыли на вызов после того, как в одном из населенных пунктов воспламенилось здание. Пожар успел охватить 64 квадратных метра дома. Для тушения постройки задействовали пять специалистов и две единицы техники. Во время тушения в помещении обнаружили семью из трех шиншилл. Сотрудники МЧС вынесли животных из огня, после чего передали хозяевам.

Ранее четырех котят, застрявших между стенами дома, спасли в Подмосковье.

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