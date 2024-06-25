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На территории Ватикана нашли древнюю прачечную

Fox News: в Ватикане нашли остатки древней прачечной

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Italy's Ministry of Culture

На территории Ватикана нашли остатки древней прачечной, пишет Fox News. Открытие было сделано во время ремонтных работ.

Как пишут СМИ, руины древней прачечной были найдены во время реконструкции площади, которую хотят сделать пешеходной зоной. По словам археологов, им удалось найти древние плиточные полы, которые находились под землей на глубине в несколько метров, а также ванны для стирки грязной одежды.

Кроме того, специалисты обнаружили несколько ям, которые, возможно, когда-то использовались в качестве бань. В своем заявлении итальянские официальные лица заявили, что прачечная, вероятно, была построена как часть императорской резиденции.

По словам чиновников, из прачечной открывался живописный вид на реку Тибр, окруженную садами для прогулок.

Ранее в США в подвале дома нашли 250-летние консервы.

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