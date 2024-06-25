Петербургский самокатчик сбил пожилого гражданина Франции

В Петербурге неизвестный на электросамокате сбил 72-летнего гражданина Франции. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 23 июня в Выборгском районе недалеко от станции метро «Озерки». По словам гражданина Франции, ему в спину врезался неизвестный самокатчик.

После этого пострадавший самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение. Там врачи диагностировали у него ушибы грудной клетки, ягодиц и локтей. Пожилого мужчину отправили домой в удовлетворительном состоянии после того, как оказали ему всю необходимую помощь.

По факту инцидента проводится проверка, передает 78.ru. Детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

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